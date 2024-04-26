Дуда: Провокации с ракетами РФ в воздушном пространстве Польши угрожают масштабной войной

Анджей Дуда (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Пролеты российских ракет в воздушном пространстве Польши – провокации, которые могут привести к более масштабной войне. Об этом в интервью The Wall Street Journal сообщил президент страны Анджей Дуда.

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По словам президента Польши, с 2022 года несколько российских ракет, выпущенных по Украине, пересекли воздушное пространство Польши. Дуда считает, что такие действия являются провокационной демонстрацией силы Москвы и угрожают более масштабной войной. Последний инцидент произошел 24 марта, когда российская крылатая ракета вошла в воздушное пространство Польши на 39 секунд.

"У нас нет никаких сомнений, что это российские провокации, когда ракета входит в наше воздушное пространство, затем она разворачивается и летит в Украину", — сказал Дуда.

Польский президент отметил, что силы НАТО не пытались перехватить ракеты, но он обеспокоен тем, что они могут ударить по территории Польши, разрушить инфраструктуру или привести к человеческим потерям.

"Это самая опасная ситуация, которую мы можем себе представить сегодня. Это ситуация, в которой мы можем сказать, что Россия начала войну", – подчеркнул он.

Дуда отметил, что сбивание ракеты над воздушным пространством Польши может привести к жертвам от обломков. Также члены НАТО опасаются сбивать российские ракеты над Украиной, поскольку, по их мнению, это будет означать прямое вмешательство Альянса в войну.

24 марта Польша подняла собственную авиацию из-за ракетных обстрелов РФ территории Украины, после чего одна цель пересекла польское воздушное пространство.

В Польше подтвердили, что ракета была российской, поэтому страна попросила РФ объяснить, почему ракета пересекла воздушное пространство их страны.

Польские военные рассказали, почему не стали сбивать российскую цель. По их мнению, это "было рискованно".

25 марта глава польского МИД Сикорский заявил, что будет говорить с генсеком НАТО Столтенбергом об этом инциденте.

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