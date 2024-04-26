Дуда: Провокации с ракетами РФ в воздушном пространстве Польши угрожают масштабной войной
Пролеты российских ракет в воздушном пространстве Польши – провокации, которые могут привести к более масштабной войне. Об этом в интервью The Wall Street Journal сообщил президент страны Анджей Дуда.
По словам президента Польши, с 2022 года несколько российских ракет, выпущенных по Украине, пересекли воздушное пространство Польши. Дуда считает, что такие действия являются провокационной демонстрацией силы Москвы и угрожают более масштабной войной. Последний инцидент произошел 24 марта, когда российская крылатая ракета вошла в воздушное пространство Польши на 39 секунд.
"У нас нет никаких сомнений, что это российские провокации, когда ракета входит в наше воздушное пространство, затем она разворачивается и летит в Украину", — сказал Дуда.
Польский президент отметил, что силы НАТО не пытались перехватить ракеты, но он обеспокоен тем, что они могут ударить по территории Польши, разрушить инфраструктуру или привести к человеческим потерям.
"Это самая опасная ситуация, которую мы можем себе представить сегодня. Это ситуация, в которой мы можем сказать, что Россия начала войну", – подчеркнул он.
Дуда отметил, что сбивание ракеты над воздушным пространством Польши может привести к жертвам от обломков. Также члены НАТО опасаются сбивать российские ракеты над Украиной, поскольку, по их мнению, это будет означать прямое вмешательство Альянса в войну.
- 24 марта Польша подняла собственную авиацию из-за ракетных обстрелов РФ территории Украины, после чего одна цель пересекла польское воздушное пространство.
- В Польше подтвердили, что ракета была российской, поэтому страна попросила РФ объяснить, почему ракета пересекла воздушное пространство их страны.
- Польские военные рассказали, почему не стали сбивать российскую цель. По их мнению, это "было рискованно".
- 25 марта глава польского МИД Сикорский заявил, что будет говорить с генсеком НАТО Столтенбергом об этом инциденте.
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