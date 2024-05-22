Зеленский посетит Францию, где призовет НАТО сбивать ракеты РФ над Украиной – Politico

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский, возможно, в июне посетит Францию, в рамках заграничного визита он будет призывать страны НАТО сбивать российские ракеты над Украиной. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на двух неназванных собеседников, которым известны намерения украинского лидера.

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Источники издания указывают, что Зеленский может посетить Францию уже в следующем месяце. Украинский лидер, по их словам, должен принять участие в мероприятиях, посвященных годовщине высадки союзных войск в Нормандии.

Эта поездка даст Зеленскому возможность встретиться с мировыми лидерами, включая президента США Джо Байдена, чтобы отстаивать интересы своей страны, утверждают журналисты.

Собеседники издания рассказали, что планы Зеленского могут измениться. Однако если все пойдет по плану, президент попросит большей поддержки от Запада и будет убеждать НАТО сбивать российские ракеты над Украиной, как это делали США и Великобритания во время атаки Ирана на Израиль.

Издание отмечает, что Зеленский также потребует от США и европейских стран арестовать российские активы, которые помогут профинансировать "оборону и последующую реконструкцию Украины".

Также Politico утверждает, что затем Зеленский планирует отправиться в Италию на саммит G7, который состоится 13-15 июня.

24 марта российская ракета нарушила воздушное пространство Польши в районе населенного пункта Осердув и пробыла в нем 39 секунд. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что сбили бы российскую ракету, если бы были уверены, что она направляется к какой-либо цели.

26 апреля Дуда сказал, что пролеты российских ракет в воздушном пространстве Польши – провокации, которые могут привести к более масштабной войне.

21 мая Зеленский заявил, что участие польских Военно-воздушных сил в отражении российских ракетных атак не втянет Польшу в войну, а однажды выпущенная Россией ракета "может упасть на головы" мирных граждан государства.

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