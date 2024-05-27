Франція відповіла про відправлення своїх інструкторів в Україну: Робота ведеться

Французький військовий (Ілюстративне фото: ANNA SZILAGYI / EPA)

Міністерство оборони Франції повідомило, що надсилання інструкторів для навчання ЗСУ в Україні є одним з треків, стосовно якого ведеться робота з українцями. Про це оборонне відомство заявило у коментарі Reuters.

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"Як уже неодноразово зазначалося, навчання [військових] на українській землі є одним із проєктів, які обговорюються після конференції з підтримки України, скликаної президентом республіки [Емманюелем Макроном] 26 лютого", – заявило французьке Міноборони.

Як і всі проєкти, котрі обговорювалися на конференції, трек з навчанням ЗСУ іноземними інструкторами в Україні "продовжує залишатися предметом роботи з українцями, зокрема для розуміння їхніх конкретних потреб", зазначило відомство.

Загалом, якоїсь конкретики французька сторона не повідомила.

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Сьогодні, 27 травня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що вже підписав документи, котрі дозволять першим інструкторам з Франції "невдовзі відвідати наші навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом".

Про це він повідомив після відеозустрічі з міністрами оборони України та Франції. Сирський привітав ініціативу Франції з направлення інструкції та висловив сподівання, що позиція країни спонукатиме й інших партнерів доєднатися до цього.

26 лютого за підсумками зустрічі європейських лідерів у Парижі Макрон заявив, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні. Пізніше він пояснив, що його слова мають дати Європі новий імпульс для прискорення допомоги Україні.

2 травня Макрон повторив тезу про те, що не проти введення своїх військ в Україну. Він конкретизував, що вдався б до такого кроку, якби Росія прорвала оборону і Київ попросив би про допомогу.

Зеленський "дуже позитивно" дивиться на ініціативу Макрона надіслати війська в Україну: йдеться про тренування, розмінування та ремонт техніки.

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