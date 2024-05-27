Франция ответила об отправке своих инструкторов в Украину: Работа ведется

Французский военный (Иллюстративное фото: ANNA SZILAGYI/EPA)

Министерство обороны Франции сообщило, что отправка инструкторов для обучения ВСУ в Украине является одним из треков, насчет которого ведется работа с украинцами. Об этом оборонное ведомство заявило в комментарии Reuters.

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"Как уже неоднократно отмечалось, обучение [военных] на украинской земле является одним из проектов, которые обсуждаются после конференции по поддержке Украины, созванной президентом республики [Эмманюэлем Макроном] 26 февраля", – заявило французское Минобороны.

Как и все обсуждавшиеся на конференции проекты, трек с обучением ВСУ иностранными инструкторами в Украине "продолжает оставаться предметом работы с украинцами, в частности для понимания их конкретных потребностей", отметило ведомство.

В целом, какую-либо конкретику французская сторона не сообщила.

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Сегодня, 27 мая, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что уже подписал документы, которые позволят первым инструкторам из Франции "вскоре посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом".

Об этом он сообщил после видеовстречи с министрами обороны Украины и Франции. Сырский приветствовал инициативу Франции по направлению инструкции и выразил надежду, что позиция страны будет побуждать и других партнеров присоединиться к этому.

26 февраля по итогам встречи европейских лидеров в Париже Макрон заявил, что не исключает возможности применения иностранных войск в Украине. Позже он объяснил, что его слова должны придать Европе новый импульс для ускорения помощи Украине.

2 мая Макрон повторил тезис о том, что не против ввода своих войск в Украину. Он конкретизировал, что прибег бы к такому шагу, если бы Россия прорвала оборону и Киев попросил бы о помощи.

Зеленский "очень положительно" смотрит на инициативу Макрона послать войска в Украину: речь идет о тренировках, разминировании и ремонте техники.

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