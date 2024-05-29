Макрон раскроет план размещения французских инструкторов в Украине на встрече с Зеленским

Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что намерен на следующей неделе представить план возможного размещения французских военных инструкторов в Украине. Об этом он рассказал во время визита в Германию, передает агентство DPA.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

По словам Макрона, он планирует сделать это во время встречи с президентом Владимиром Зеленским. Украинский лидер должен прибыть во Францию на мероприятия по случаю годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны, которые пройдут 6 июня.

"Мы будем говорить очень точно в то время, чтобы объявить, что мы собираемся делать", – заявил Макрон и вспомнил о "нескоординированной и неудачной коммуникации" по этому вопросу раньше.

27 мая главнокомандующий ВСУ Сырский заявил, что уже подписал документы, которые позволят первым инструкторам из Франции "вскоре посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом".

Позже Минобороны Франции сообщило, что отправка инструкторов для обучения ВСУ в Украине является одним из треков, по которому ведется работа.

Украинское оборонное ведомство в тот же вечер опубликовало разъяснение: сейчас до сих пор продолжаются дискуссии с Францией и другими странами по поводу отправки инструкторов.

Читайте также: Зеленский посетит Францию, где призовет НАТО сбивать ракеты РФ над Украиной – Politico