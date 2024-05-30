Франція планує направити до України декілька сотень військових інструкторів – Reuters

Франція може оголосити про своє рішення наступного тижня, розповіли співрозмовники видання

Військові НАТО (Ілюстративне фото: EPA)

Франція незабаром може надіслати в Україну обмежену кількість військових інструкторів, а згодом їхня кількість зросте до декількох сотень. Про це повідомило видання Reuters з посиланням на трьох неназваних співрозмовників серед дипломатів.

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Вони стверджують, що Франція може оголосити про своє рішення наступного тижня під час візиту президента Володимира Зеленського.

За інформацією співрозмовників видання, Париж сподівається сформувати та очолити коаліцію країн, які пропонують таку допомогу Києву, хоча деякі держави Європейського Союзу побоюються, що це може зробити прямий конфлікт з Росією більш імовірним.

Двоє співрозмовників розповіли, що спочатку Франція відправить обмежену кількість персоналу для оцінки умов місії. А згодом Париж відправить до України декілька сотень інструкторів.

Дипломати зазначили, що навчання буде зосереджене на розмінуванні, підтримці обладнання в робочому стані й технічному обслуговуванні військових літаків, які надасть Україні Захід. Париж також фінансуватиме, озброюватиме і тренуватиме українську моторизовану бригаду.

"Домовленості дуже просунуті, і ми можемо очікувати чогось наступного тижня", – наголосив один із дипломатів.

27 травня головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що вже підписав документи, які дозволять першим інструкторам з Франції "невдовзі відвідати наші навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою й персоналом".

Згодом Міноборони Франції повідомило, що надсилання інструкторів для навчання ЗСУ в Україні є одним із треків, стосовно якого ведеться робота.

Українське оборонне відомство того ж вечора опублікувало роз'яснення: наразі досі тривають дискусії з Францією та іншими країнами щодо надсилання інструкторів.

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