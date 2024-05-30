Франция планирует направить в Украину несколько сотен военных инструкторов – Reuters

Франция может объявить о своем решении на следующей неделе, рассказали собеседники издания

Военные НАТО (Иллюстративное фото: EPA)

Франция в скором времени может прислать в Украину ограниченное количество военных инструкторов, а затем их количество вырастет до нескольких сотен. Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на троих неназванных собеседников среди дипломатов.

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Они утверждают, что Франция может объявить о своем решении на следующей неделе во время визита президента Владимира Зеленского.

По информации собеседников, Париж надеется сформировать и возглавить коалицию стран, которые предлагают такую помощь Киеву, хотя некоторые государства Европейского Союза опасаются, что это может сделать прямой конфликт с Россией более вероятным.

Два собеседника рассказали, что сначала Франция отправит ограниченное количество персонала для оценки условий миссии. А потом Париж отправит в Украину несколько сотен инструкторов.

Дипломаты отметили, что обучение будет сосредоточено на разминировании, поддержке оборудования в рабочем состоянии и техническом обслуживании военных самолетов, которые предоставит Украине Запад. Париж также будет финансировать, вооружать и тренировать украинскую моторизованную бригаду.

"Договоренности очень продвинуты, и мы можем ожидать чего-то на следующей неделе", — подчеркнул один из дипломатов.

27 мая главнокомандующий ВСУ Сырский заявил, что уже подписал документы, которые позволят первым инструкторам из Франции "вскоре посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом".

Позже Минобороны Франции сообщило, что отправка инструкторов для обучения ВСУ в Украине является одним из треков, по которому ведется работа.

Украинское оборонное ведомство в тот же вечер опубликовало разъяснения: сейчас до сих пор продолжаются дискуссии с Францией и другими странами по поводу отправки инструкторов.

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