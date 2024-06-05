Писториус: Германия не пошлет бойцов в Украину, но должна быть готова в 2029 воевать с РФ

Борис Писториус (Фото: EPA)

Германия не будет отправлять своих солдат в Украину, в то же время в стране считают, что нужно быть готовыми к войне против России в 2029 году. Об этом заявил немецкий министр обороны Борис Писториус, цитирует Zeit.

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По словам Писториуса, немецкие солдаты не будут участвовать в войне в Украине. Впрочем, он заявил, что хочет усилить оперативную готовность Бундесвера.

"Мы должны быть готовы к войне до 2029 года. Мы должны действовать как сдерживающий фактор, чтобы не допустить худшего", – подчеркнул он.

Писториус считает, что финансы, оборудование и персонал являются ключевыми для улучшения состояния Бундесвера.

"В чрезвычайных ситуациях нам нужны молодые мужчины и женщины, которые могут защитить эту страну", – заявил Писториус и акцентировал, что считает необходимой "новую форму военной службы", которая "не может быть полностью свободной от обязательств".

5 июня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не планируют отправлять своих военных инструкторов в Украину.

27 мая Сырский заявил, что подписал документы, которые позволят первым инструкторам из Франции прибыть в украинские учебные центры.

По данным Reuters, Франция в скором времени может прислать в Украину ограниченное количество военных инструкторов, а впоследствии их количество вырастет до нескольких сотен.

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