Чотири країни ЄС хочуть спільно розробляти крилаті ракети дальністю понад 500 км

Міністри оборони країн підписали відповідний лист про наміри в кулуарах саміту НАТО у Вашингтоні, пише Reuters

Німецька далекобійна ракета. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Франція, Німеччина, Італія та Польща планують спільну розробку крилатих ракет наземного базування з дальністю польоту понад 500 км. Міністри оборони країн підписали лист про наміри в кулуарах саміту НАТО у Вашингтоні, повідомило агентство Reuters.

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За даними агентства, країни планують це, щоб "заповнити прогалину в європейських арсеналах", яку, за їхніми словами, виявила війна Росії в Україні.

11 липня Білий дім повідомив, що у 2026 році США почнуть розміщувати на території Німеччини далекобійні ударні системи, включно з гіперзвуковою зброєю.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив, що таке рішення дозволить закрити "серйозну прогалину в обороні регіону НАТО".

11 квітня президент Фінляндії Стубб заявив, що країни НАТО мають бути менш "войовничими" у своїй риториці проти РФ і замість цього готувати свої збройні сили до потенційного конфлікту.

5 липня Reuters писало, що на саміті НАТО у Вашингтоні вперше оголосять зобов’язання щодо оборонної промисловості, зокрема стандартизації артснарядів, щоб зробити їх взаємозамінними на полі бою.

8 липня Reuters писало, що НАТО знадобиться створити від 35 до 50 додаткових бригад, щоб повністю реалізувати свої нові плани щодо захисту від нападу з боку Росії.

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