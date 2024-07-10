Польща не збиватиме російські ракети без дозволу усього НАТО: Байден не хоче ескалації

Польща не ухвалюватиме жодних рішень з цього питання самостійно, зазначив віцепрем'єр Косіняк-Камиш

Польський F-16 (Фото: GRZEGORZ MICHALOWSKI / EPA)

Польща не може виконати вимогу Києва: збивати російські ракети, що летять у напрямку заходу України, без рішення усього НАТО – такого консенсусу в Альянсі наразі немає. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в інтерв'ю Польському Радіо.

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Посадовець нагадав: Україна вже давно виступає за те, щоб з території країн НАТО збивали російські ракети, котрі летять у західному напрямку.

Водночас він підкреслив, що Польща не ухвалюватиме жодних рішень з цього питання самостійно – потрібне рішення всього НАТО, а такого консенсусу в Альянсі немає.

Він послався на позицію адміністрації президента США: там заявили, що не хочуть ескалації у війні.

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"Звичайно, існують інші процедури щодо ракет на території республіки. Тоді це наше рішення", — зазначив Косіняк-Камиш.

9 липня речник Державного департаменту Меттью Міллер заявив, що це питання союзники можуть обговорити на саміті НАТО у Вашингтоні.

Під час деяких масштабних російських ударів по Україні ракети окупантів пролітали польський повітряний простір – у відповідь Польща стала підіймати у повітря свою військову авіацію під час атак РФ.

Наразі Польща не збивала російські ракети над своєю територією – у березні це пояснювали загрозою для місцевих мешканців.

8 липня Київ і Варшава підписали безпекову угоду, в якій прописано можливість перехоплення Польщею російських ракет і дронів у небі над Україною.

Польський прем’єр Туск пояснив, що це поки на рівні ідеї та зазначив, що такого роду акції все ж вимагають спільної натовської відповідальності.

10 липня речник Білого дому з питань нацбезпеки, коментуючи можливість перехоплення Польщею російських ракет у небі над Україною, заявив, що ніхто не хоче ескалації.

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