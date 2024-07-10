Нідерланди виділяють 300 млн євро на боєприпаси для F-16, які передадуть Україні

Раніше на ці цілі Нідерланди виділили 150 млн євро, зазначили в Міноборони країни

Винищувач F-16 (Фото: Міноборони Нідерландів)

Нідерланди виділяють додаткові 300 млн євро на закупівлю боєприпасів для винищувачів F-16, які передадуть Україні. Про це повідомило Міністерство оборони країни з посиланням на очільника оборонного відомства країни Рубена Брекельманса.

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Це на додаток до 150 млн євро, які раніше були зарезервовані для цієї мети, зазначили в оборонному відомстві.

"Озброєння має вирішальне значення. Боєприпаси для F-16, які ми закуповуємо, можуть допомогти відбити російські атаки. Агресія російського диктатора Володимира Путіна не знає кордонів, тому наша підтримка має тривати", – заявив Брекельманс.

Він зазначив, що, закуповуючи ці боєприпаси для винищувачів, Нідерланди хочуть надіслати повідомлення Москві, що союзники по НАТО продовжують підтримувати Україну.

"Росія не повинна виграти цю війну, це теж в інтересах нашої безпеки", – резюмував міністр.

2 липня 2024 року міністерка зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів видала ліцензію на експорт в Україну 24 винищувачів F-16 та семи авіадвигунів до них – перший літак буде поставлено "незабаром".

10 липня держсекретар США Блінкен заявив, що Данія та Нідерланди почали передавати Києву західні винищувачі F-16.

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