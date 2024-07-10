Україні вже передають винищувачі F-16 з Данії та Нідерландів – Блінкен

У Держдепі США запевнили – винищувачі літатимуть в небі України цього літа

F-16 (Фото: EPA)

Данія та Нідерланди почали передавати Києву західні винищувачі F-16 – вони з'являться в українському небі вже цього літа. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час форуму НАТО.

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Блінкен наголосив, що винищувачі літатимуть у небі вже цього літа, аби Україна могла "продовжувати ефективно захищати себе".

Президент Володимир Зеленський заявив 10 липня про те, що рішення щодо F-16 будуть "дуже скоро", наголошував на збільшенні кількості цих літаків для України.

Також він заявляв, що для того, щоб наздогнати Росію у її можливостях в небі, Україна потребує 128 західних винищувачів F-16.

10 червня 2024 року начальник авіації командування Повітряних сил заявив, що частину винищувачів F-16, які Україна отримає від західних союзників, зберігатимуть на іноземних базах.

Радник Білого дому з питань національної безпеки Салліван заявив, що винищувачі F-16, які США нададуть Києву, будуть розміщені на території України.

2 липня 2024 року міністерка зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів видала ліцензію на експорт в Україну 24 винищувачів F-16 та семи авіадвигунів до них – перший літак буде поставлено "незабаром".

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