Украине уже передают истребители F-16 из Дании и Нидерландов – Блинкен
Дания и Нидерланды начали передавать Украине западные истребители F-16 – они будут летать в украинском небе уже этим летом. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на форуме НАТО.
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Блинкен отметил, что истребители будут летать в небе уже этим летом, чтобы Украина могла "продолжать эффективно защищать себя".
Президент Владимир Зеленский заявлял 10 июля о том, что решения по F-16 будут "очень скоро", подчеркивал увеличение количества этих самолетов для Украины.
Также он заявлял, что для того, чтобы догнать Россию в ее возможностях в небе, Украина нуждается в 128 западных истребителях F-16.
- 10 июня 2024 года начальник авиации командования Воздушных сил заявил, что часть истребителей F-16, которые Украина получит от западных союзников, будут хранить на иностранных базах.
- Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Салливан заявил, что истребители F-16, которые США предоставят Киеву, будут размещены на территории Украины.
- 2 июля 2024 года министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов выдала лицензию на экспорт в Украину 24 истребителей F-16 и семи авиадвигателей к ним – первый самолет будет поставлен "вскоре".
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