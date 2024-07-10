Украине уже передают истребители F-16 из Дании и Нидерландов – Блинкен

В Госдепе США заверили – будут летать в небе Украины этим летом

F-16. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Дания и Нидерланды начали передавать Украине западные истребители F-16 – они будут летать в украинском небе уже этим летом. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на форуме НАТО.

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Блинкен отметил, что истребители будут летать в небе уже этим летом, чтобы Украина могла "продолжать эффективно защищать себя".

Президент Владимир Зеленский заявлял 10 июля о том, что решения по F-16 будут "очень скоро", подчеркивал увеличение количества этих самолетов для Украины.

Также он заявлял, что для того, чтобы догнать Россию в ее возможностях в небе, Украина нуждается в 128 западных истребителях F-16.

10 июня 2024 года начальник авиации командования Воздушных сил заявил, что часть истребителей F-16, которые Украина получит от западных союзников, будут хранить на иностранных базах.

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Салливан заявил, что истребители F-16, которые США предоставят Киеву, будут размещены на территории Украины.

2 июля 2024 года министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов выдала лицензию на экспорт в Украину 24 истребителей F-16 и семи авиадвигателей к ним – первый самолет будет поставлен "вскоре".

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