"Навіть якщо буде 50 – це ніщо". Зеленський озвучив нову цифру бажаної кількості F-16

Винищувач F-16 (Фото: ЕРА/OLE BERG-RUSTEN)

Для того, щоб наздогнати Росію у її можливостях в небі, Україна потребує 128 західних винищувачів F-16. Про це заявив президент Володимир Зеленський в Інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні.

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За його словами, щодня російські окупаційні війська використовують проти України щонайменше 300 літаків.

"У нас було рішення про 10-20. Навіть якщо буде 50 – це ніщо. Ми захищаємося, ми потребуємо 128. Це флот", – наголосив Зеленський.

Він додав, що поки в України не буде цієї кількості літаків, їй буде надзвичайно складно вирівнятися у небі з Росією.

Наприкінці травня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібно щонайменше 60 західних літаків, щоб прикрити лінію фронту, "оптимально" треба 100-120 таких бортів.

10 червня 2024 року начальник авіації командування Повітряних сил заявив, що частину винищувачів F-16, які Україна отримає від західних союзників, зберігатимуть на іноземних базах.

Радник Білого дому з питань національної безпеки Салліван заявив, що винищувачі F-16, які США нададуть Києву, будуть розміщені на території України.

2 липня 2024 року міністерка зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів видала ліцензію на експорт в Україну 24 винищувачів F-16 та семи авіадвигунів до них – перший літак буде поставлено "незабаром".

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