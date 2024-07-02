Нідерланди дозволили експорт в Україну 24 винищувачів F-16. Перший надійде "незабаром"

F-16. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Міністерка зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів видала ліцензію на експорт в Україну 24 винищувачів F-16 та семи авіадвигунів до них – перший літак буде поставлено "незабаром". Про це йдеться у листі депутатам Палати представників Нідерландів міністерки оборони Кайси Оллонгрен.

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У листі Оллонгрен повідомила депутатам, що очільниця МЗС країни провела перевірку експортного контролю і 19 червня видала ліцензії на експорт винищувачів.

"На додаток до попередньої інформації щодо постачань товарів військового призначення в Україну від 13 червня, я також від імені міністра закордонних справ та міністра зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва повідомляю, що незабаром відбудеться постачання першого літака", – наголосила вона у листі.

Жодних додаткових подробиць оприлюднено не буде, зазначила Оллонгрен.

6 травня міністерка оборони Нідерландів повідомила, що країна планує розпочати відправлення винищувачів F-16 до України восени, слідом за Данією, яка поставить їх влітку. 28 травня міністерка закордонних справ Бельгії Лябіб повідомила, що до 2028 року країна передасть ЗСУ 30 своїх винищувачів F-16.

10 червня Начальник авіації командування Повітряних сил заявив, що частину винищувачів F-16, які Україна отримає від західних союзників, зберігатимуть на іноземних базах.

Радник Білого дому з питань національної безпеки Салліван заявив, що винищувачі F-16, які США нададуть Києву, будуть розміщені на території України.

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