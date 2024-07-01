Голова розвідкомітету Конгресу виступив за ширше використання зброї США для ударів по РФ
Голова комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майк Тернер підтримав ширше застосування зброї від Сполучених Штатів для ударів по російській території. Про це він повідомив під час брифінгу у Києві, передає Укрінформ.
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"Моя позиція ширша, ніж в адміністрації. Я вважаю, що Україна повинна мати можливість використовувати ту зброю, яка надається, по актуальних військових цілях", – сказав він.
Він заявив: Україна не повинна воювати з однією рукою за спиною – країна повинна мати можливість відповідати на атаки з боку РФ. Політик зазначив, що у цьому його позиція збігається з позицією генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.
На думку конгресмена, проблемою є збільшення виробництва зброї Росією – для розв'язання цієї проблеми також має бути можливість використовувати військову силу.
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- США не дозволили Україні бити наданою ними зброєю глибше, ніж на близько 322 км по Москві або Кремлю. Однак Білий дім не виключає, що в майбутньому може розширити дозвіл, але це залежатиме від ситуації на полі бою.
- У Білому домі пояснили: США дозволили Україні використовувати американську зброю, щоб уражати будь-які російські сили, які атакують Україну, — це стосується не лише тих, які розташовані поблизу Харкова.
- 1 липня президент Володимир Зеленський зустрівся з делегацією американського конгресу: обговорили головні напрями подальшої американської допомоги, зокрема додаткові системи ППО та ракети до них.
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