Голова розвідкомітету Конгресу виступив за ширше використання зброї США для ударів по РФ

Майк Тернер зазначив: проблемою є збільшення виробництва зброї Росією – для розв'язання цього має бути можливість застосовувати військову силу

Майк Тернер (Фото: Jacquelyn Martin / EPA)

Голова комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майк Тернер підтримав ширше застосування зброї від Сполучених Штатів для ударів по російській території. Про це він повідомив під час брифінгу у Києві, передає Укрінформ.

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"Моя позиція ширша, ніж в адміністрації. Я вважаю, що Україна повинна мати можливість використовувати ту зброю, яка надається, по актуальних військових цілях", – сказав він.

Він заявив: Україна не повинна воювати з однією рукою за спиною – країна повинна мати можливість відповідати на атаки з боку РФ. Політик зазначив, що у цьому його позиція збігається з позицією генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

На думку конгресмена, проблемою є збільшення виробництва зброї Росією – для розв'язання цієї проблеми також має бути можливість використовувати військову силу.

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