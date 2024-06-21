"Справа не в географії": США дозволяють ураження будь-яких сил РФ на всьому прикордонні

Джейк Салліван (Фото: EPA)

США дозволили Україні використовувати американську зброю, щоб уражати будь-які російські сили, які атакують Україну, — це стосується не лише тих, які розташовані в регіоні поблизу Харкова. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван для PBS News.

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Салліван стверджує – угода з Україною про стрільбу з американської зброї по Росії поширюється на "всюди, де російські сили перетинають українсько-російський кордон, щоб спробувати захопити додаткову українську територію".

Він наголосив, що це має бути лише біля прикордоння, оскільки політика США щодо заборони ударів американською далекобійною зброєю вглиб Росії лишилася незмінною.

"Справа не в географії. Справа у здоровому глузді. Якщо Росія нападає або збирається напасти зі своєї території на Україну, є сенс лише в тому, щоб дозволити Україні дати відсіч силам, які б'ють по ній з-за кордону", – наголосив Салліван.

Він прокоментував заяви щодо ймовірного наступу на Сумську область й наголосив, що "якщо це станеться – політика буде застосована і там".

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