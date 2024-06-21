"Дело не в географии": США разрешают поражение любых сил РФ на всем пограничье
США разрешили Украине использовать американское оружие, чтобы поражать любые российские силы, атакующие Украину, — это касается не только тех, которые находятся в регионе вблизи Харькова. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан для PBS News.
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Салливан утверждает – соглашение с Украиной о стрельбе из американского оружия по России распространяется на "везде, где российские силы пересекают украинско-российскую границу, чтобы попытаться захватить дополнительную украинскую территорию".
Он отметил, что это должно быть только у приграничья, поскольку политика США о запрете ударов американским дальнобойным оружием вглубь России осталась неизменной.
"Дело не в географии. Дело в здравом смысле. Если Россия нападает или собирается напасть со своей территории на Украину, есть смысл только в том, чтобы позволить Украине дать отпор силам, которые бьют по ней из-за рубежа", – подчеркнул Салливан.
Он прокомментировал заявления о возможном наступлении на Сумскую область и подчеркнул, что "если это произойдет – политика будет применена и там".
- На фоне усиленного российского наступления на Харьковском направлении все большее число стран отменяют запреты бить своим оружием по РФ.
- США не разрешили Украине бить предоставленным ими оружием глубже, чем на около 322 км, по Москве или Кремлю. Однако Белый дом не исключает, что в будущем может расширить разрешение, но это будет зависеть от ситуации на поле боя.
- 12 июня Буданов заявил, что россияне уже ощущают удары западным оружием по своей территории, и разрешение бить по России точно облегчит ситуацию на фронте, но "не меньше, не больше".
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