"Дело не в географии": США разрешают поражение любых сил РФ на всем пограничье

Джейк Салливан (Фото: EPA)

США разрешили Украине использовать американское оружие, чтобы поражать любые российские силы, атакующие Украину, — это касается не только тех, которые находятся в регионе вблизи Харькова. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан для PBS News.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

Салливан утверждает – соглашение с Украиной о стрельбе из американского оружия по России распространяется на "везде, где российские силы пересекают украинско-российскую границу, чтобы попытаться захватить дополнительную украинскую территорию".

Он отметил, что это должно быть только у приграничья, поскольку политика США о запрете ударов американским дальнобойным оружием вглубь России осталась неизменной.

"Дело не в географии. Дело в здравом смысле. Если Россия нападает или собирается напасть со своей территории на Украину, есть смысл только в том, чтобы позволить Украине дать отпор силам, которые бьют по ней из-за рубежа", – подчеркнул Салливан.

Он прокомментировал заявления о возможном наступлении на Сумскую область и подчеркнул, что "если это произойдет – политика будет применена и там".

Читайте также: "Нельзя одной рукой драться, а другую держать за спиной". Что меняет разрешение бить по РФ