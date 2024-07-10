Нидерланды выделяют 300 млн евро на боеприпасы для F-16, которые передадут Украине

Ранее на эти цели Нидерланды выделили 150 млн евро, отметили в Минобороны страны

Истребитель F-16 (Фото: Минобороны Нидерландов)

Нидерланды выделяют дополнительные 300 млн евро на закупку боеприпасов для истребителей F-16, которые передадут Украине. Об этом сообщило Министерство обороны страны со ссылкой на главу оборонного ведомства страны Рубена Брекельманса.

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Это в дополнение к 150 млн евро, которые ранее были зарезервированы для этой цели, отметили в оборонном ведомстве.

"Вооружение имеет решающее значение. Боеприпасы для F-16, закупаемые нами, могут помочь отразить российские атаки. Агрессия российского диктатора Владимира Путина не знает границ, поэтому наша поддержка должна продолжаться", – заявил Брекельманс.

Он отметил, что, закупая эти боеприпасы для истребителей, Нидерланды хотят прислать сообщение Москве, что союзники по НАТО продолжают поддерживать Украину.

"Россия не должна выиграть эту войну, это тоже в интересах нашей безопасности", – резюмировал министр.

2 июля 2024 года министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов выдала лицензию на экспорт в Украину 24 истребителей F-16 и семи авиадвигателей к ним – первый самолет будет поставлен "вскоре".

10 июля госсекретарь США Блинкен заявил, что Дания и Нидерланды начали передавать Киеву западные истребители F-16.

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