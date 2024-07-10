Patriot, NASAMS, SAMP-T та перехоплювачі. Союзники виділять допомогу Україні на $1 млрд

Планується, що Україна отримає сотні додаткових перехоплювачів впродовж наступного року

Лідери країн НАТО на саміті у Вашингтоні (Фото: ЕРА/ SHAWN THEW)

Західні союзники на саміті НАТО у Вашингтоні зобов'язались виділити великий пакет військової допомоги Україні на $1 млрд. У нього, зокрема, увійдуть системи протиповітряної оборони та "сотні додаткових перехоплювачів" впродовж наступного року.

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У спільній заяві лідерів зазначається, що:

→ США, Німеччина, Румунія передадуть Україні додаткові зенітні ракетні комплекси Patriot;

→ Нідерланди та інші союзники забезпечать ці батареї необхідними компонентами;

→ Італія надасть систему ППО SAMP-T.

"Ці п'ять стратегічних систем протиповітряної оборони допоможуть захистити українські міста, цивільне населення і солдатів, і ми тісно співпрацюємо з українським урядом, щоб ці системи могли бути використані якнайшвидше. Цього року ми працюємо над подальшим оголошенням про надання Україні додаткових стратегічних систем протиповітряної оборони", – йдеться у документі.

Найближчими місяцями США та союзники також передадуть Україні десятки тактичних систем протиповітряної оборони, включно з системами NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS і Gepard.

Канада, Норвегія, Іспанія і Велика Британія, і далі відіграватимуть велику роль у наданні цих систем, а багато інших прихильників України нададуть перехоплювачі.

Планується, що Україна отримає сотні додаткових перехоплювачів впродовж наступного року.

Напередодні саміту НАТО генсек Альянсу Столтенберг закликав до нарощування військової допомоги Києву. Він також висловив сподівання, що Україна стане членом Альянсу впродовж 10 років.

9 липня 2024 року пані посол США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що Альянс має "дуже позитивні" новини щодо систем Patriot для України.

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