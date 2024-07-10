Patriot, NASAMS, SAMP-T та перехоплювачі. Союзники виділять допомогу Україні на $1 млрд
Лідери країн НАТО на саміті у Вашингтоні (Фото: ЕРА/ SHAWN THEW)

Західні союзники на саміті НАТО у Вашингтоні зобов'язались виділити великий пакет військової допомоги Україні на $1 млрд. У нього, зокрема, увійдуть системи протиповітряної оборони та "сотні додаткових перехоплювачів" впродовж наступного року.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

У спільній заяві лідерів зазначається, що:

США, Німеччина, Румунія передадуть Україні додаткові зенітні ракетні комплекси Patriot;

→ Нідерланди та інші союзники забезпечать ці батареї необхідними компонентами;

→ Італія надасть систему ППО SAMP-T.

"Ці п'ять стратегічних систем протиповітряної оборони допоможуть захистити українські міста, цивільне населення і солдатів, і ми тісно співпрацюємо з українським урядом, щоб ці системи могли бути використані якнайшвидше. Цього року ми працюємо над подальшим оголошенням про надання Україні додаткових стратегічних систем протиповітряної оборони", – йдеться у документі.

Найближчими місяцями США та союзники також передадуть Україні десятки тактичних систем протиповітряної оборони, включно з системами NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS і Gepard

Канада, Норвегія, Іспанія і Велика Британія, і далі відіграватимуть велику роль у наданні цих систем, а багато інших прихильників України нададуть перехоплювачі. 

Планується, що Україна отримає сотні додаткових перехоплювачів впродовж наступного року. 

  • Напередодні саміту НАТО генсек Альянсу Столтенберг закликав до нарощування військової допомоги Києву. Він також висловив сподівання, що Україна стане членом Альянсу впродовж 10 років.
  • 9 липня 2024 року пані посол США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що Альянс має "дуже позитивні" новини щодо систем Patriot для України.

Читайте також: Байден на саміті НАТО оголосив, що США та союзники передадуть Україні п'ять систем Patriot

війнаНАТОсаміт натовійськова допомогаPatriot