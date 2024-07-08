Росія вдарила по Харкову: поранені дві жінки, їхній будинок пошкоджений та горить

Внаслідок атаки росіян на Основ'янський район Харкова постраждали дві жінки, у їхньому будинку – пожежа

Російський удар по Харкову (Ілюстративне фото: ЕРА/SERGEY KOZLOV)

В ніч проти 8 липня російські окупаційні війська завдали удару по Харкову, внаслідок чого є поранені. Про це повідомили представники місцевої влади.

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За словами очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, о 00:32 внаслідок падіння уламків боєприпасу в Основ'янському районі міста виникла пожежа в приватному будинку.

Мер Ігор Терехов уточнив, що загалом було пошкоджено три приватні будинки.

В одному з них виникла пожежа, постраждали дві жінки 50 та 75 років – їх госпіталізували. Також пошкоджені автівки та господарчі споруди.

Зранку 3 липня 2024 року російська авіація завдала серії ударів КАБами по Боровій Харківської області. Загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. Також РФ вдарила по Руській Лозовій.

Пізніше того самого дня Росія скинула три авіабомби на Харків, з-під завалів дістали дитину.

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