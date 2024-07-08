Росія вдарила по Харкову: поранені дві жінки, їхній будинок пошкоджений та горить
В ніч проти 8 липня російські окупаційні війська завдали удару по Харкову, внаслідок чого є поранені. Про це повідомили представники місцевої влади.
Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp
За словами очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, о 00:32 внаслідок падіння уламків боєприпасу в Основ'янському районі міста виникла пожежа в приватному будинку.
Мер Ігор Терехов уточнив, що загалом було пошкоджено три приватні будинки.
В одному з них виникла пожежа, постраждали дві жінки 50 та 75 років – їх госпіталізували. Також пошкоджені автівки та господарчі споруди.
- Зранку 3 липня 2024 року російська авіація завдала серії ударів КАБами по Боровій Харківської області. Загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. Також РФ вдарила по Руській Лозовій.
- Пізніше того самого дня Росія скинула три авіабомби на Харків, з-під завалів дістали дитину.
Дивіться також: Досі димить: супутник показав, як виглядає склад росіян під Воронежем після атаки СБУ