Россия ударила по Харькову: ранены две женщины, их дом поврежден и горит
В ночь на 8 июля российские оккупационные войска нанесли удар по Харькову, в результате чего были ранены люди. Об этом сообщили представители местных властей.
Читайте нас в Telegram: главные новости коротко
По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, в 00:32 в результате падения обломков боеприпаса в Основянском районе города возник пожар в частном доме.
Мэр Игорь Терехов уточнил, что в общей сложности были повреждены три частных дома.
В одном из них возник пожар, пострадали две женщины 50 и 75 лет – их госпитализировали. Также повреждены автомобили и хозяйственные постройки.
- Утром 3 июля 2024 года российская авиация нанесла серию ударов КАБами по Боровой Харьковской области. Погиб один человек, еще двое получили ранения. Также РФ ударила по Русской Лозовой.
- Позже в тот же день Россия сбросила три авиабомбы на Харьков, из-под завалов достали ребенка.
Смотрите также: Все еще дымит: спутник показал, как выглядит склад россиян под Воронежем после атаки СБУ