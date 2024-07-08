Россия ударила по Харькову: ранены две женщины, их дом поврежден и горит

В результате атаки россиян на Основенский район Харькова пострадали две женщины, в их доме – пожар

Российский удар по Харькову (Иллюстративное фото: ЕРА/SERGEY KOZLOV)

В ночь на 8 июля российские оккупационные войска нанесли удар по Харькову, в результате чего были ранены люди. Об этом сообщили представители местных властей.

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По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, в 00:32 в результате падения обломков боеприпаса в Основянском районе города возник пожар в частном доме.

Мэр Игорь Терехов уточнил, что в общей сложности были повреждены три частных дома.

В одном из них возник пожар, пострадали две женщины 50 и 75 лет – их госпитализировали. Также повреждены автомобили и хозяйственные постройки.

Утром 3 июля 2024 года российская авиация нанесла серию ударов КАБами по Боровой Харьковской области. Погиб один человек, еще двое получили ранения. Также РФ ударила по Русской Лозовой.

Позже в тот же день Россия сбросила три авиабомбы на Харьков, из-под завалов достали ребенка.

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