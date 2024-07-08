Все еще дымит: спутник показал, как выглядит склад россиян под Воронежем после атаки СБУ

На военном складе в Сергеевке хранились ракеты, снаряды для танков и артиллерии, ящики с патронами для огнестрельного оружия

Взрыв на складе боеприпасов (Иллюстративное фото: Радио Свобода)

Журналисты российской службы Радио Свобода показали спутниковый снимок из села Сергеевка Воронежской области – в ночь на 7 июля дроны Службы безопасности Украины атаковали там военный склад захватчиков.

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На опубликованных снимках виден очаг поражения, из которого до сих пор идет густой дым.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявлял, что российские силы ПВО якобы сбили дроны над военным складом, в результате чего начался пожар с последующей детонацией.

Впоследствии собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что удар по складу является спецоперацией СБУ – там, по его словам, хранились ракеты, снаряды для танков и артиллерии, ящики с патронами для огнестрельного оружия.

В ночь на 17 мая 2024 года произошла, вероятно, самая большая дроновая атака на Россию за все время войны – более 100 беспилотников.

26 июня ГУР сообщило, что спутник ICEYE, приобретенный Фондом общественного деятеля и волонтера Сергея Притулы, помог украинской военной разведке выявить 370 российских аэродромов, 153 нефтебаза и других важных объектов россиян.

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