"Спутник Притулы" помог обнаружить 370 аэродромов и 153 нефтебаза россиян – фото от ГУР

Разведка начала использовать космический аппарат с 24 сентября 2022 года

Вид на Крымский мост (Фото: спутник ICEYE)

Спутник ICEYE, приобретенный Фондом общественного деятеля и волонтера Сергея Притулы, помог украинской военной разведке обнаружить 370 российских аэродромов, 153 нефтебазы и другие важные объекты врага. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Разведка начала использовать космический аппарат с 24 сентября 2022 года. За это время спутник сделал 4173 снимка объектов российских захватчиков. Среди них:

→ 370 аэродромов;

→ 238 позиций противовоздушной обороны и радиотехнической разведки;

→ 153 нефтебазы и складов горючего;

→ 147 складов ракетного, авиационного вооружения и боеприпасов;

→ 17 военно-морских баз.

"Также в объективе ICEYE находятся пункты постоянной дислокации вражеских сил, полигоны, военные городки, центры мобилизационного развертывания – это позволяет отслеживать динамику движений России с личным составом, раскрывать ее военные намерения с целью их срыва", – заявили в ГУР.

По словам разведчиков, около 38% всего массива данных, полученных благодаря ICEYE, было использовано для непосредственной подготовки огневого поражения российских объектов.

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Фото: ГУР

В ночь на 20 апреля СБУ, Главное управление разведки Министерства обороны и Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины масштабно атаковали беспилотниками восемь российских областей: целью была энергетическая инфраструктура. Под удар БпЛА, в частности, попали НПЗ в Смоленской области.

В ночь на 17 мая произошла, вероятно, самая большая дроновая атака на Россию за все время войны – более 100 беспилотников.

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