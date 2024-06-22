Пожар на нефтебазе в российском городе Азов Ростовской области тушили трое суток – 18 июня территорию атаковали беспилотники Службы безопасности. Спутниковые снимки с последствиями опубликовали журналисты российской службы Радио Свобода.

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Утром 18 июня Telegram-каналы оккупантов сообщили о дроновой атаке на нефтебазы под Ростовом. Впоследствии собеседник LIGA.net в правоохранительных органах заявил, что две нефтебазы - "Азовская" и "Азовнефтепродукт", которые в общей сложности насчитывают 22 резервуара с топливом, - оказались под атакой дронов СБУ.

Ресурсы врага писали, что пожар на нефтебазе "Азовнефтепродукт" пытаются потушить уже трое суток. В конце концов вечером 21 июня российское МЧС сообщило, что это удалось сделать.

На свежих спутниковых фото видно, что дотла выгорели три из шести резервуаров с топливом.

В ночь на 17 мая произошла, вероятно, самая большая дроновая атака на Россию за все время войны – более 100 беспилотников.

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