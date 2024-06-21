Появились последствия ударов по нефтебазе в российской Адыгее 20 июня – фото со спутника

На снимках видно, что баки с топливом не пострадали

Фото: ЕРА/Jakub Kaczmarczyk

Журналисты российской службы Радио Свобода опубликовали спутниковые снимки из республики Адыгея – там 20 июня беспилотники Службы безопасности Украины ударили по нефтебазе врага.

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"На фотографиях видно, что разрушено по меньшей мере одно здание, поврежден ангар рядом с ним. Сами баки с топливом не пострадали", – написали журналисты.

Утром 20 июня в России заявляли об атаке беспилотников, в результате чего произошло попадание в нефтебазу "Лукойл" в поселке Энем в республике Адыгея. Впоследствии собеседник LIGA.net в правоохранительных органах заявил, что дроны СБУ поразили склад горюче-смазочных материалов АО "Тамбовнефтепродукт" и нефтебазы "Энемская" Лукойла.

Российские пропагандисты заявили, что днем 2 июня в городе Ухта республики Коми раздался взрыв в районе нефтеперерабатывающего завода "ЛУКойл". Позже министерство по чрезвычайным ситуациям страны-агрессора опубликовало фото поврежденного резервуара и заявило о погибших.

18 июня российский губернатор Ростовской области заявил о якобы дроновой атаке на регион. Министерство по чрезвычайным ситуациям оккупантов сообщило о возгорании резервуара с нефтепродуктами.

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