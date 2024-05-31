Появились спутниковые снимки последствий ударов Украины по порту "Кавказ" в Крыму

Нефтебаза оккупантов (Иллюстративное фото)

Журналисты проекта "Схемы" опубликовали спутниковые снимки временно оккупированного Крыма, где Силы обороны поразили нефтяные терминалы порта "Кавказ".

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Журналисты сравнили спутниковые снимки за 30 и 31 мая и зафиксировали повреждение части нефтяного терминала, расположенного на территории порта "Кавказ" возле Керчи. На последних снимках помимо повреждений нефтебазы видно, что из акватории порта убрали большие суда.

Утром Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение нефтяных терминалов. Военные заявили, что удары наносились ракетами украинского производства из берегового ракетного комплекса "Нептун". 13 апреля 2022 года две ракеты "Нептун" поразили крейсер "Москва": российский корабль завалился на борт и начал тонуть. В ночь на 15 апреля Москва признала, что флагман российского флота пошел ко дну.

30 мая 2024 года Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны успешно поразили паромную переправу в оккупированной Керчи с помощью ракет ATACMS.

В тот же день оккупанты показали пораженный Керченский паром после прилета ATACMS.

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