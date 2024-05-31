З'явилися супутникові знімки наслідків ударів України по порту "Кавказ" у Криму

Крім ушкоджень нафтобази видно, що з акваторії порту прибрали великі судна

Нафтобаза окупантів (Ілюстративне фото)

Журналісти проєкту "Схеми" опублікували супутникові знімки тимчасово окупованого Криму, в якому Сили оборони уразили нафтові термінали порту "Кавказ".

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Журналісти порівняли супутникові знімки за 30 та 31 травня й зафіксували ушкодження частини нафтового термінала, розташованого на території порту "Кавказ" біля Керчі. На останніх знімках крім ушкоджень нафтобази видно, що з акваторії порту прибрали великі судна.

Вранці Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження нафтових терміналів. Військові заявили, що удари завдавалися ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу "Нептун". 13 квітня 2022 року дві ракети "Нептун" вразили крейсер "Москва": російський корабель завалився на борт і почав тонути. У ніч проти 15 квітня Москва визнала, що флагман російського флоту пішов на дно.

30 травня 2024 року Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони успішно уразили поромну переправу в окупованій Керчі за допомогою ракет ATACMS.

Того ж дня окупанти показали уражений Керченський пором після прильоту ATACMS.

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