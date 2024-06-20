В России заявляют об атаке дронов на нефтебазу "Лукойл" – видео

Минобороны России заявило о якобы уничтожении шести беспилотников над территорией Республики Адыгея

Кремль. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Россия заявляет о ночной атаке беспилотников, в результате чего, вероятно, произошло попадание в нефтебазу "Лукойл" в поселке Энем в республике Адыгея. Министерство обороны РФ заявило о якобы сбитии нескольких беспилотников над регионами.

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Жители Энема заявили о взрывах и пожарах – там расположена нефтебаза "Лукойл-югнефтепродукт". В восьми км от Энема расположен Афипский НПЗ, где также слышали взрывы.

На кадрах, как утверждается, из Адыгеи виден масштабный пожар.

Минобороны России заявило о якобы сбитии шести беспилотников над территорией республики Адыгея, трех – над Брянской областью, трех – над Краснодарским краем, по одному – над Ростовской, Белгородской и Орловской областями.

LIGA.net обратилась к украинским спецслужбам за комментарием по поводу этих заявлений.

Российские пропагандисты заявили, что днем 2 июня в городе Ухта республики Коми раздался взрыв в районе нефтеперерабатывающего завода "Лукойл". Впоследствии министерство чрезвычайных ситуаций страны-агрессора опубликовало фото поврежденного резервуара и заявило о погибших.

18 июня российский губернатор Ростовской области заявил о якобы дроновой атаке на регион. Министерство по чрезвычайным ситуациям оккупантов сообщило о возгорании резервуара с нефтепродуктами.

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