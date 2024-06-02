В российском городе Ухта за 1800 км от Украины горит НПЗ "Лукойл", есть жертвы – фото

По версии российской пропаганды, произошла разгерметизация в резервуарном парке "Лукойл-Ухтанефтепереработка"

Фото: МЧС РФ

Российские пропагандисты заявили, что днем 2 июня в городе Ухта республики Коми раздался взрыв в районе нефтеперерабатывающего завода "Лукойл". Затем министерство чрезвычайных ситуаций страны-агрессора опубликовало фото поврежденного резервуара и заявило о погибших.

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По данным местных Telegram-каналов, перед возгоранием было слышно несколько взрывов. Двое россиян погибли от отравления газом и ожогов, еще трое получили ранения в результате инцидента, утверждают российские чрезвычайники.

По версии российской пропаганды, произошла разгерметизация в резервуарном парке "Лукойл-Ухтанефтепереработка". До границы с Украиной отсюда около 1800 км.

Фото: Telegram-каналы россиян

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