Российский губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о якобы дроновой атаке на регион. Министерство по чрезвычайным ситуациям оккупантов сообщило о возгорании резервуара с нефтепродуктами.

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Губернатор захватчиков заявил, что в Азове в результате атаки дронов вспыхнули резервуары с нефтепродуктами, пострадавших якобы нет.

Азов – город на юге России, расположенный рядом с Ростовом-на-Дону.

МЧС России написало, что тушит пожар резервуара с нефтепродуктами, площадь горения – 5 000 кубических метров.

Ведомство заявляет, что к месту пожара оккупанты направили пожарный поезд, к тушению привлечены 73 специалиста и 21 единица техники.

По состоянию на 8:05 по Киеву тушение пожара продолжается, заявило МЧС россиян — площадь 3 200 кубометров, на месте уже работали 200 специалистов и 49 единиц техники.

Пока не известно, что на самом деле стало причиной пожара. В условиях войны россияне могут прибегать к дезинформации.

Российские пропагандисты заявили, что днем 2 июня в городе Ухта республики Коми раздался взрыв в районе нефтеперерабатывающего завода "Лукойл". Затем министерство по чрезвычайным ситуациям страны-агрессора опубликовало фото поврежденного резервуара и заявило о погибших.

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