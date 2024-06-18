Російський губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив про нібито дронову атаку на регіон. Міністерство з надзвичайних ситуацій окупантів повідомило про загоряння резервуара з нафтопродуктами.

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Губернатор загарбників заявив, що в Азові унаслідок атаки дронів зайнялися резервуари з нафтопродуктами, постраждалих нібито немає.

Азов – місто на півдні Росії, розташоване поряд з Ростовом-на-Дону.

МНС Росії написало, що гасить пожежу резервуара з нафтопродуктами, площа горіння — 5 000 метрів кубічних.

Відомство заявляє, що до місця пожежі окупанти скерували пожежний потяг, у гасінні залучені 73 спеціалісти та 21 одиниця техніки.

Станом на 8:05 за Києвом гасіння пожежі триває, заявило МНС росіян — площа 3 200 кубометрів, на місці вже працювали 200 спеціалістів та 49 одиниць техніки.

Наразі не відомо, що насправді стало причиною пожежі. В умовах війни росіяни можуть вдаватися до дезінформації.

Російські пропагандисти заявили, що вдень 2 червня у місті Ухта республіки Комі пролунав вибух в районі нафтопереробного заводу "Лукойл". Згодом міністерство надзвичайних ситуацій країни-агресорки опублікувало фото пошкодженого резервуара та заявило про загиблих.

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