У Росії заявляють про атаку дронів на нафтобазу "Лукойл" – відео

Міноборони Росії заявило про нібито збиття шістьох безпілотників над територією Республіки Адигея

Кремль. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Росія заявляє про нічну атаку безпілотників, унаслідок чого, ймовірно, сталося влучання в нафтобазу "Лукойл" у селищі Енем в республіці Адигея. Міністерство оборони РФ заявило про нібито збиття декількох безпілотників над регіонами.

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Жителі Енема заявили про вибухи й пожежі – там розташована нафтобаза "Лукойл-югнефтепродукт". За вісім км від Енема розташований Афіпський НПЗ, де також чули вибухи.

На кадрах, як стверджується, з Адигеї видно масштабну пожежу.

Міноборони Росії заявило про нібито збиття шістьох безпілотників над територією республіки Адигея, трьох – над Брянською областю, трьох – над Краснодарським краєм, по одному – над Ростовською, Бєлгородською й Орловською областями.

LIGA.net звернулася до українських спецслужб за коментарем щодо цих заяв.

Російські пропагандисти заявили, що вдень 2 червня у місті Ухта республіки Комі пролунав вибух в районі нафтопереробного заводу "Лукойл". Згодом міністерство надзвичайних ситуацій країни-агресорки опублікувало фото пошкодженого резервуара та заявило про загиблих.

18 червня російський губернатор Ростовської області заявив про нібито дронову атаку на регіон. Міністерство з надзвичайних ситуацій окупантів повідомило про загоряння резервуара з нафтопродуктами.

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