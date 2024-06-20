Дроны СБУ поразили две нефтебазы: пылало в Тамбовской области и в Адыгее – источник

На этих объектах перерабатывали и хранили сырье и готовую продукцию

СБУ. Иллюстративное изображение (Фото: СБУ)

В ночь на 20 июня дроны Службы безопасности Украины поразили склад горюче-смазочных материалов АО "Тамбовнефтепродукт" и нефтебазы "Энемская" "Лукойла". Об этом LIGA.net рассказал собеседник, проинформированный по этому вопросу.

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По данным собеседника, на этих объектах перерабатывали и хранили сырье и готовую продукцию, которая впоследствии шла на нужды российской армии. После серии попаданий дронов СБУ на обоих объектах начались пожары.

Собеседник утверждает – удары СБУ по предприятиям, которые работают на ВПК России, уменьшают ресурсы, благодаря которым враг может вести войну, и заставляют РФ тратиться на восстановление инфраструктуры.

"Это дополнительная нагрузка на российский бюджет, который уже обременен санкциями и другими экономическими вызовами. Служба и в дальнейшем будет работать в этом направлении", – отметил он.

В целом дроны СБУ осуществили уже почти три десятка успешных атак на объекты российского нефтяного комплекса в разных регионах, добавил собеседник.

Утром 20 июня в России заявляли об атаке беспилотников, в результате чего, вероятно, произошло попадание в нефтебазу "Лукойл" в поселке Энем в республике Адыгея. Министерство обороны РФ заявило о якобы сбитии нескольких беспилотников над регионами.

Российские пропагандисты заявили, что днем 2 июня в городе Ухта республики Коми раздался взрыв в районе нефтеперерабатывающего завода "Лукойл". Впоследствии министерство чрезвычайных ситуаций страны-агрессора опубликовало фото поврежденного резервуара и заявило о погибших.

18 июня российский губернатор Ростовской области заявил о якобы дроновой атаке на регион. Министерство по чрезвычайным ситуациям оккупантов сообщило о возгорании резервуара с нефтепродуктами.

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