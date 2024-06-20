Дрони СБУ вразили дві нафтобази: палало у Тамбовській області та в Адигеї – джерело

На цих об’єктах переробляли та зберігали сировину й готову продукцію

СБУ. Ілюстративне зображення (Фото: СБУ)

У ніч проти 20 червня дрони Служби безпеки України вразили склад паливно-мастильних матеріалів АТ "Тамбовнафтопродукт" та нафтобази "Енемська" "Лукойла". Про це LIGA.net розповів співрозмовник, проінформований у цьому питанні.

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За даними співрозмовника, на цих об’єктах переробляли та зберігали сировину й готову продукцію, яка згодом йшла на потреби російської армії. Після серії влучань дронів СБУ на обох об’єктах розпочалися пожежі.

Співрозмовник стверджує – удари СБУ по підприємствах, які працюють на ВПК Росії, зменшують ресурси, завдяки яким ворог може вести війну, та змушують РФ витрачатись на відновлення інфраструктури.

"Це додаткове навантаження на російський бюджет, який вже обтяжений санкціями та іншими економічними викликами. Служба й надалі працюватиме у цьому напрямку", – зауважив він.

Загалом дрони СБУ здійснили вже майже три десятки успішних атак на об’єкти російського нафтового комплексу в різних регіонах, додав співрозмовник.

Зранку 20 червня у Росії заявляли про атаку безпілотників, унаслідок чого, ймовірно, сталося влучання в нафтобазу "Лукойл" у селищі Енем у республіці Адигея. Міністерство оборони РФ заявило про нібито збиття декількох безпілотників над регіонами.

Російські пропагандисти заявили, що вдень 2 червня у місті Ухта республіки Комі пролунав вибух у районі нафтопереробного заводу "Лукойл". Згодом міністерство надзвичайних ситуацій країни-агресора опублікувало фото пошкодженого резервуара та заявило про загиблих.

18 червня російський губернатор Ростовської області заявив про нібито дронову атаку на регіон. Міністерство з надзвичайних ситуацій окупантів повідомило про загоряння резервуара з нафтопродуктами.

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