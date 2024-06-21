З'явились наслідки ударів по нафтобазі у російській Адигеї 20 червня – фото з супутника

На знімках видно, що баки з паливом не постраждали

Фото: ЕРА/Jakub Kaczmarczyk

Журналісти російської служби Радіо Свобода опублікували супутникові знімки з республіки Адигея – там 20 червня безпілотники Служби безпеки України вдарили по нафтобазі ворога.

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"На фотографіях видно, що зруйновано щонайменше одну будівлю, пошкоджено ангар поруч із нею. Самі баки з паливом не постраждали", – написали журналісти.

Зранку 20 червня у Росії заявляли про атаку безпілотників, унаслідок чого сталося влучання в нафтобазу "Лукойл" у селищі Енем у республіці Адигея. Згодом співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах заявив, що дрони СБУ вразили склад паливно-мастильних матеріалів АТ "Тамбовнафтопродукт" та нафтобази "Енемська" Лукойла.

Російські пропагандисти заявили, що вдень 2 червня у місті Ухта республіки Комі пролунав вибух у районі нафтопереробного заводу "Лукойл". Згодом міністерство надзвичайних ситуацій країни-агресора опублікувало фото пошкодженого резервуара та заявило про загиблих.

18 червня російський губернатор Ростовської області заявив про нібито дронову атаку на регіон. Міністерство з надзвичайних ситуацій окупантів повідомило про загоряння резервуара з нафтопродуктами.

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