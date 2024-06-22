Пожежу на нафтобазі у російському місті Азов Ростовської області гасили три доби - 18 червня територію атакували безпілотники Служби безпеки. Супутникові знімки з наслідками опублікували журналісти російської служби Радіо Свобода.

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Вранці 18 червня Telegram-канали окупантів повідомили про дронову атаку на нафтобази під Ростовом. Згодом співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах заявив, що дві нафтобази — "Азовська" та "Азовнафтопродукт", які загалом нараховують 22 резервуари з паливом, — опинилися під атакою дронів СБУ.

Ресурси ворога писали, що пожежу на нафтобазі "Азовнафтопродукт" намагаються потушити вже три доби. Врешті-решт, ввечері 21 червня російське МНС сповістило, що це вдалося зробити.

На свіжих супутникових фото видно, що вщент вигоріли три з шести резервуарів з паливом.

У ніч проти 17 травня сталася, ймовірно, найбільша дронова атака на Росію за весь час війни – понад 100 безпілотників.

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