Ночные атаки на российские нефтебазы под Ростовом являются спецоперацией СБУ — источник

Утром российские пропагандистские Telegram-каналы писали о дроновом ударе по нефтебазам в городе Азов Ростовской области

Горение нефтебазы в РФ (Иллюстративное фото)

В ночь на 18 июня беспилотники Службы безопасности Украины атаковали нефтебазы в российской Ростовской области. Об этом LIGA.net сообщил источник в правоохранительных органах.

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Утром российские пропагандистские Telegram-каналы писали о дроновом ударе по нефтебазам в городе Азов Ростовской области.

Особенно громко было в районе железнодорожной станции и у порта, где расположены нефтебазы и топливные терминалы, напомнил собеседник. По его словам, две нефтебазы – "Азовская" и "Азовнефтепродукт", которые в целом насчитывают 22 резервуара с топливом, – оказались под атакой дронов СБУ.

Для тушения резервуара с топливом враг привлек до 200 пожарных, пылало около 3200 кубометров.

Российские пропагандисты заявили, что днем 2 июня в городе Ухта республики Коми раздался взрыв в районе нефтеперерабатывающего завода "Лукойл". Впоследствии министерство чрезвычайных ситуаций страны-агрессора опубликовало фото поврежденного резервуара и заявило о погибших.

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