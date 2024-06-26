"Супутник Притули" допоміг виявити 370 аеродромів та 153 нафтобаз росіян – фото від ГУР

Розвідка почала використовувати космічний апарат з 24 вересня 2022 року

Кримський міст (Фото: супутник ICEYE)

Супутник ICEYE, придбаний Фондом громадського діяча та волонтера Сергія Притули, допоміг українській воєнній розвідці виявити 370 російських аеродромів, 153 нафтобаз та інших важливих об'єктів ворога. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

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Розвідка почала використовувати космічний апарат з 24 вересня 2022 року. За цей час супутник зробив 4173 знімки об'єктів російських загарбників. Серед них:

→ 370 аеродромів;

→ 238 позицій протиповітряної оборони та радіотехнічної розвідки;

→ 153 нафтобази та склади пального;

→ 147 складів ракетного, авіаційного озброєння та боєприпасів;

→ 17 військово-морських баз.

"Також в об’єктиві ICEYE перебувають пункти постійної дислокації ворожих сил, полігони, військові містечка, центри мобілізаційного розгортання ― це дозволяє відстежувати динаміку рухів Росії з особовим складом, розкривати її воєнні наміри з метою їхнього зриву", – заявили у ГУР.

За словами розвідників, близько 38% з усього масиву даних, отриманих завдяки ICEYE, було використано для безпосередньої підготовки вогневого ураження російських об'єктів.

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Фото: ГУР

У ніч проти 20 квітня СБУ, Головне управління розвідки Міністерства оборони та Сили спеціальних операцій Збройних Сил України масштабно атакували безпілотниками вісім російських областей: ціллю була енергетична інфраструктура. Під удар БпЛА, зокрема, потрапили НПЗ у Смоленській області.

У ніч проти 17 травня сталася, ймовірно, найбільша дронова атака на Росію за весь час війни – понад 100 безпілотників.

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