"Супутник Притули" допоміг виявити 370 аеродромів та 153 нафтобаз росіян – фото від ГУР
Супутник ICEYE, придбаний Фондом громадського діяча та волонтера Сергія Притули, допоміг українській воєнній розвідці виявити 370 російських аеродромів, 153 нафтобаз та інших важливих об'єктів ворога. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.
Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp
Розвідка почала використовувати космічний апарат з 24 вересня 2022 року. За цей час супутник зробив 4173 знімки об'єктів російських загарбників. Серед них:
→ 370 аеродромів;
→ 238 позицій протиповітряної оборони та радіотехнічної розвідки;
→ 153 нафтобази та склади пального;
→ 147 складів ракетного, авіаційного озброєння та боєприпасів;
→ 17 військово-морських баз.
"Також в об’єктиві ICEYE перебувають пункти постійної дислокації ворожих сил, полігони, військові містечка, центри мобілізаційного розгортання ― це дозволяє відстежувати динаміку рухів Росії з особовим складом, розкривати її воєнні наміри з метою їхнього зриву", – заявили у ГУР.
За словами розвідників, близько 38% з усього масиву даних, отриманих завдяки ICEYE, було використано для безпосередньої підготовки вогневого ураження російських об'єктів.
- У ніч проти 20 квітня СБУ, Головне управління розвідки Міністерства оборони та Сили спеціальних операцій Збройних Сил України масштабно атакували безпілотниками вісім російських областей: ціллю була енергетична інфраструктура. Під удар БпЛА, зокрема, потрапили НПЗ у Смоленській області.
- У ніч проти 17 травня сталася, ймовірно, найбільша дронова атака на Росію за весь час війни – понад 100 безпілотників.
Дивіться також: Росіяни гасили пожежу на нафтобазі в Азові три дні. Супутник показав, що від неї залишилось