Россияне заявили об атаке беспилотников на склад боеприпасов в Воронежской области – видео

Детонация боеприпасов (Иллюстративное фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Российские пропагандистские Telegram-каналы сообщили о дроновой атаке на Воронежскую область утром 7 июля. Губернатор Александр Гусев заявил, что в результате падения обломков дрона "на складе начался пожар с детонацией взрывоопасных объектов".

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По данным местных ресурсов, беспилотники атаковали склад с боеприпасами. Telegram-каналы опубликовали кадры, на которых слышна детонация – из-за горизонта видно, как поднимается черный дым.

Гусев подтвердил факт атаки, однако утверждает, что "несколько беспилотников" удалось сбить – обломки упали на склад, в результате чего началась "детонация взрывоопасных объектов".

Местные власти размышляют над вероятной эвакуацией местных жителей.

1 июля 2024 года украинские военные нанесли "сокрушительный" удар по складу боеприпасов оккупантов в Крыму, заявил командующий ВС ВСУ Николай Олещук.

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