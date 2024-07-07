Под Алуштой ночью взорвался газораспределительный узел, пожар перебросился на лес – видео

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Российские пропагандистские Telegram-каналы сообщили, что в ночь на 7 июля под Алуштой во временно оккупированном Крыму вспыхнул пожар на газораспределительном узле – огонь перебросился на лес.

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Местные жители отмечают, что перед возгоранием был слышен мощный взрыв между поселками Виноградное и Малый Маяк.

Позже пропагандисты, ссылаясь на собеседников в МЧС, заявили, что действительно был поврежден газораспределительный узел "Малый Маяк". Само МЧС сообщило позже, что в селе Виноградное разгерметизировался подвесной мост газовой трубы, происходит факельное горение с переходом огня на лесной массив.

По данным ресурсов врага, около 14 населенных пунктов вблизи Алушты остались без газа.

15 июня 2024 года в Саратовской области взорвалось газохранилище, на месте был масштабный пожар.

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