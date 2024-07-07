Під Алуштою вночі вибухнув газорозподільний вузол, пожежа перекинулась на ліс – відео
Російські пропагандистські Telegram-канали повідомили, що в ніч проти 7 липня під Алуштою у тимчасово окупованому Криму спалахнула пожежа на газорозподільному вузлі – вогонь перекинувся на ліс.
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Місцеві мешканці зазначають, що перед займанням було чути "потужний вибух" між селищами Виноградне та Малий Маяк.
Пізніше пропагандисти, посилаючись на співрозмовників у МНС, заявили, що дійсно було пошкоджено газорозподільчий вузол "Малий Маяк". Само МНС повідомило пізніше, що в селі Виноградне розгерметизувався підвісний міст газової труби, відбувається факельне горіння з переходом вогню на лісовий масив.
За даними ресурсів ворога, близько 14 населених пунктів поблизу Алушти залишились без газу.
- 15 червня 2024 року у Саратовській області вибухнуло газосховище, на місці була масштабна пожежа.
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