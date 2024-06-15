Російські пропагандистські Telegram-канали заявили, що у Саратовській області стався вибух на газосховищі, на місці масштабна пожежа.

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За даними росіян, інцидент стався в районі села Єлшанка Саратовської області, точні причини вибуху невідомі. У пропагандистів РФ є версія: могла статися розгерметизація газопроводу.

Місцеві жителі писали, що перед пожежею чули кілька вибухів.

До найближчої точки кордону з Україною від Єлшанки – близько 500 км.

Карта: Google

29 березня 2023 року у Свердловській області РФ стався вибух на газопроводі з подальшою пожежею.

16 травня в Ханти-Мансійському автономному окрузі вже була пожежа на газопроводі. Тоді від вибуху загинули двоє людей, ще троє дістали поранення.

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