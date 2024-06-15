Российские пропагандистские Telegram-каналы заявили, что в Саратовской области произошел взрыв в газохранилище, на месте масштабный пожар.

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По данным россиян, инцидент произошел в районе села Елшанка Саратовской области, точные причины взрыва неизвестны. У пропагандистов РФ есть версия: могла произойти разгерметизация газопровода.

Местные жители писали, что перед пожаром слышали несколько взрывов.

До ближайшей точки границы с Украиной от Елшанки – около 500 км.

Карта: Google

29 марта 2023 года в Свердловской области РФ произошел взрыв на газопроводе с последующим пожаром.

16 мая в Ханты-Мансийском автономном округе уже был пожар на газопроводе. Тогда от взрыва погибли два человека, еще трое – получили ранения.

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