В Саратовской области взорвалось газохранилище, на месте масштабный пожар – видео
Российские пропагандистские Telegram-каналы заявили, что в Саратовской области произошел взрыв в газохранилище, на месте масштабный пожар.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
По данным россиян, инцидент произошел в районе села Елшанка Саратовской области, точные причины взрыва неизвестны. У пропагандистов РФ есть версия: могла произойти разгерметизация газопровода.
Местные жители писали, что перед пожаром слышали несколько взрывов.
До ближайшей точки границы с Украиной от Елшанки – около 500 км.
- 29 марта 2023 года в Свердловской области РФ произошел взрыв на газопроводе с последующим пожаром.
- 16 мая в Ханты-Мансийском автономном округе уже был пожар на газопроводе. Тогда от взрыва погибли два человека, еще трое – получили ранения.
Смотрите также: В Тюменской области РФ произошел мощный взрыв на газопроводе – видео пожара