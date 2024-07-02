Олещук підтвердив удар по складу боєприпасів росіян у Криму 1 липня – відео

1 липня українські військові завдали "нищівного" удару по складу боєприпасів окупантів у Криму, заявив командувач ПС ЗСУ Микола Олещук

Крим (Ілюстративне фото: ЕРА)

Командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук заявив, що 1 липня українська авіація завдала удару по складу боєприпасів росіян у тимчасово окупованому Криму.

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"Вкотре "знищені" ворожою пропагандою українські літаки продовжують успішно виконувати бойові завдання, завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів і ліквідовують важливі військові об’єкти в глибокому тилу противника", – написав він.

Олещук підтвердив, що 1 липня українські військові завдали "нищівного" удару по складу боєприпасів окупантів у Криму.

Про вибухи на окупованому росіянами півострові вчора писав проукраїнський Telegram-канал Крымский ветер. Гучно було приблизно о 19:00. Був також непідтвердженим до цього приліт у районі Флотського (Карань), де розташовано військову базу РФ.

23 червня у Криму лунали вибухи. Окупанти заявили про обстріл ракетами ATACMS і 151 постраждалого внаслідок роботи російської ППО поблизу пляжу. Кремль звинуватив США, у Держдепі держави назвали всі звинувачення "безглуздими та гіперболізованими".

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