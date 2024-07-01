У Криму заявили про ракетну атаку, здійнявся величезний чорний "гриб" диму – відео

У тимчасово окупованому Криму 1 липня гриміли вибухи – здійнявся стовп чорного диму, у небі видно сліди роботи протиповітряної оборони. Відповідні фото і відео публікують місцеві Telegram-канали.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Проукраїнський канал Крымский ветер написав про "дуже сильні" вибухи у Севастополі приблизно о 19:00 і про нібито приліт у Балаклаві. Також є непідтверджена інформація про приліт у районі Флотського (Карань), де розташовано військову базу РФ.

Севастопольський гауляйтер Михайло Развожаєв заявив про відбиття окупантами ракетної атаки і нібито збиття чотирьох цілей в районі Балаклави.

23 червня у Криму лунали вибухи. Окупанти заявили про обстріл ракетами ATACMS і 151 постраждалого внаслідок роботи російської ППО поблизу пляжу.

У РФ звинуватили США – мовляв, ракети були постачені Штатами. Держдеп США назвав "безглуздими і гіперболізованими" ці звинувачення.

Читайте також: "Не можна однією рукою битися, а іншу тримати за спиною". Що змінює дозвіл на удари по Росії