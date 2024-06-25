Удар по Севастополю. У США відповіли на звинувачення Росії – "безглузді та гіперболізовані"

У Держдепі США стверджують – "для Москви не є чимось незвичайним робити заяви, які не породжені фактами"

Метью Міллер (Фото: скриншот з відео)

Державний департамент США назвав "безглуздими і гіперболізованими" звинувачення в причетності до удару по Севастополю 23 червня, озвучені деякими російськими офіційними особами. Про це повідомило Sky News із посиланням на слова прессекретаря Метью Міллера.

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Під час брифінгу в Державному департаменті США прессекретаря Метью Міллера запитали про ці звинувачення Росії, на що він назвав їх необґрунтованими та некоректними.

"У мене немає жодної оцінки основної атаки, включно з тим, хто відповідальний за неї. Але у минулому ви бачили, як Росія висуває безглузді заяви про відповідальність", – акцентував він.

Він нагадав звинувачення на адресу США після теракту у підмосковному ТЦ "Крокус сіті хол", "попри те, що США попереджали їх про напад".

"Для Москви не є чимось незвичайним робити безглузді, гіперболічні заяви про відповідальність, які не породжені фактами", – зауважив Міллер.

Також він зазначив – США надають зброю Україні, "щоб вона могла захистити свою суверенну територію від збройної агресії, включно з Кримом, який, звичайно, є частиною України".

Видання зазначило, що 24 червня Міністерство оборони РФ заявило, що ракети ATACMS, нібито використані під час удару по Севастополю, унаслідок якого, за даними російської сторони, загинули чотири людини і ще 150 постраждали, були поставлені США і запрограмовані американськими фахівцями.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам у Москві, що "залучення США, пряме залучення, внаслідок якого гинуть мирні російські жителі, не може бути без наслідків", додало видання.

У тимчасово окупованому Криму вдень 23 червня лунали вибухи. Окупанти заявили про нібито обстріл ракетами ATACMS.

У Міноборони РФ заявляли про "численні жертви" серед севастопольців через п’яту ракету, по якій, як стверджують самі ж окупанти, відпрацювала російська ППО.

Російське Міністерство охорони здоров’я заявило про 124 постраждалих. Мер Магадана Юрій Гришан стверджував, що загинула донька його заступника Олега Авер'янова, яка перебувала на відпочинку з батьками в тимчасово окупованому Севастополі.

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