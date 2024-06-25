Удар по Севастополю. США об обвинениях России – "бессмысленные и гиперболизированные"

В Госдепе США утверждают – "для Москвы не является чем-то необычным делать заявления, не порожденные фактами"

Мэтью Миллер (Фото: скриншот с видео)

Государственный департамент США назвал "нелепыми и гиперболизированными" обвинения в причастности к удару по Севастополю 23 июня, озвученные некоторыми российскими официальными лицами. Об этом сообщило Sky News со ссылкой на слова пресс-секретаря Мэтью Миллера.

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Во время брифинга в Государственном департаменте США пресс-секретаря Мэтью Миллера спросили об этих обвинениях России, на что он назвал их необоснованными и некорректными.

"У меня нет никакой оценки основной атаки, включая то, кто ответственен за нее. Но в прошлом вы видели, как Россия выдвигает бессмысленные заявления об ответственности", – акцентировал он.

Он напомнил обвинения в адрес США после теракта в подмосковном ТЦ Крокус сити холл, "несмотря на то, что США предупреждали их о нападении".

"Для Москвы не является чем-то необычным делать бессмысленные, гиперболические заявления об ответственности, которые не порождены фактами", – отметил Миллер.

Также он отметил – США предоставляют оружие Украине, "чтобы она могла защитить свою суверенную территорию от вооруженной агрессии, включая Крым, который, конечно, является частью Украины".

Издание отметило, что 24 июня Министерство обороны РФ заявило, что ракеты ATACMS, якобы использованные во время удара по Севастополю, в результате которого, по данным российской стороны, погибли четыре человека и еще 150 пострадали, были поставлены США и запрограммированы американскими специалистами.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам в Москве, что "привлечение США, прямое привлечение, в результате которого гибнут мирные российские жители, не может быть без последствий", добавило издание.

Во временно оккупированном Крыму днем 23 июня раздавались взрывы. Оккупанты заявили о якобы обстреле ракетами ATACMS.

В Минобороны РФ заявляли о "многочисленных жертвах" среди севастопольцев из-за пятой ракеты, по которой, как утверждают сами же оккупанты, отработала российская ПВО.

Российское Министерство здравоохранения заявило о 124 пострадавших. Мэр Магадана Юрий Гришан утверждал, что погибла дочь его заместителя Олега Аверьянова, которая находилась на отдыхе с родителями во временно оккупированном Севастополе.

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