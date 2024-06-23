РФ заявила об атаке ATACMS на Севастополь и 124 пострадавших из-за работы своей ПВО: видео

Минобороны РФ утверждает, что силы ПВО якобы отработали по всем ATACMS и был подрыв боевой части ракеты в воздухе над территорией Севастополя

Крым (Иллюстративное фото: ЕРА)

Во временно оккупированном Крыму днем 23 июня раздавались взрывы. Оккупанты заявили о якобы обстреле ракетами ATACMS.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Минобороны РФ утверждает, что около 12:15 был удар по Севастополю ракетами ATACMS, "снаряженными кассетными боевыми частями".

При этом российские силы противовоздушной обороны, как утверждают в РФ, сбили четыре ракеты, а еще одна в результате работы ПВО оккупантов отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией Севастополя.

В Минобороны РФ заявляют о "многочисленных жертвах" среди севастопольцев из-за пятой ракеты, по которой, как утверждают сами же оккупанты, отработала российская ПВО.

Российское Министерство здравоохранения заявило о 124 пострадавших. Мэр Магадана Юрий Гришан говорит, что погибла дочь его заместителя Олега Аверьянова, находившаяся на отдыхе с родителями во временно оккупированном Севастополе.

Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев объявил 24 июня днем траура в Севастополе.

ДОПОЛНЕНО В 17:45. Развожаев утверждает, что погибли пять человек.

В ночь на 12 июня Силы обороны атаковали российские зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400 во временно оккупированном Крыму.

По словам Буданова, россияне перебросили в Крым новейшие элементы своих систем противовоздушной обороны С-500.

Читайте также: Силы обороны с начала мая поразили в оккупированном Крыму 15 систем ПВО – карта