Силы обороны с начала мая поразили в оккупированном Крыму 15 систем ПВО – карта
В мае-июне Силы обороны поразили во временно оккупированном Крыму 15 систем противовоздушной обороны россиян. Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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По информации управления, поражены дивизионы ПВО в модификациях С-300, С-350 и С-400. Силами обороны были уничтожены десятки пусковых установок этих систем, 15 радиолокационных станций и более 10 пунктов управления.
С-300 – семейство советских зенитно-ракетных комплексов среднего радиуса действия. Серийное создание системы под индексом С-300ПТ было начато в 1975 году. В 1978 году были завершены испытания системы, а в 1979 году первый полк С-300 стал на боевое дежурство. В зависимости от конкретного типа установки и ракет-перехватчиков наибольшая дальность может достигать 150, 200, 300 км.
С-350 "Витязь" – ЗРК малой и средней дальности, предназначенный для точечной защиты от самолетов и высокоточных атак. Он разработан компанией "Алмаз-Антей" как замена С-300.
С-400 "Триумф" – российский ЗРК большого и среднего радиуса действия. Создан для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения — самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей и т.д.
- 23 мая Генштаб сообщил о поражении С-400 и штурмовике Су-25 оккупантов.
- В ночь на 30 мая дроны СБУ "погасили" в Крыму радиолокационную систему "Небо СВУ", цена такой — около $100 млн.
- 10 июня Силы обороны поразили российские зенитные ракетные комплексы С-400 и С-300 во временно оккупированном Крыму.
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